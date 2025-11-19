Илон Маск вернулся в Белый дом на фоне нормализации отношений с Трампом
Основатель Tesla Илон Маск посетил Белый дом в качестве гостя на торжественном ужине в честь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана. Его возвращение символизирует потепление в отношениях с президентом Дональдом Трампом после конфликта, вызванного разногласиями по поводу налоговой реформы, обращает внимание Bloomberg.
Среди приглашенных на мероприятие были генеральный директор Apple Тим Кук, основатель Nvidia Джenсen Хуанг, футболист Криштиану Роналду, а также вице-президент Джей Ди Вэнс и спикер палаты представителей Майк Джонсон. Агентство напомнило, что политическое влияние Маска сократилось после достижения пика в начале года, когда он возглавлял правительственный департамент по эффективности.
Конфликт с Трампом разразился в мае, когда Маск покинул администрацию и публично раскритиковал налоговое законодательство. Его политическая активность негативно отразилась на бренде Tesla – потребители начали ассоциировать электромобили с правыми взглядами бизнесмена, а инвесторы выражали обеспокоенность отвлечением внимания от инноваций.
Несмотря на заявления о разочаровании в политике и угрозы создать третью партию, республиканцы во главе с Вэнсом активно работают над возвращением Маска в лоно партии. Председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм подтвердила, что Маск сохраняет свободу политической деятельности при выполнении целевых показателей своего пакета вознаграждения.
22 сентября Трамп и Маск встретились на памятном мероприятии в честь погибшего активиста Чарли Кирка. Газета The Guardian писала, что бывшие соратники, публично поссорившиеся в июне, пожали друг другу руки и побеседовали. Они сидели рядом на трибунах стадиона в Глендейле (штат Аризона). При этом неизвестно, была ли встреча первой после их ссоры. После этого Маск разместил в своем аккаунте в X фотографию, на которой он и Трамп сидят вместе у мемориала, подписав ее: «За Чарли».