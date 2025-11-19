Мединский рассказал об информационной войне Украины в сфере истории

В конце октября министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в России появится единая концепция исторического просвещения. Он напомнил, что историческое просвещение – это не только школьные уроки, но и внеклассная работа: посещение музеев, памятных мест и другие мероприятия. Все это должно стать частью единой системы, указал Кравцов.