Мединский рассказал об информационной войне Украины в сфере истории
Украина проводит тотальную информационную войну, в том числе запрещая имена известных исторических личностей, заявил в статье для «Комсомольской правды» помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
«Тотальная информационная война идет и в сфере истории. В августе 2025 г. Киев официально подтвердил, что выводит свою преемственность от частей СС и бандеровцев. Фашистским крестам, которыми в годы войны награждались боевики ОУН/ УПА
По словам Мединского, институт национальной памяти Украины затем обнародовал списки запрещенных и разрешенных имен известных личностей. Как подчеркнул помощник российского лидера, первых обвинили в том, что они «прославляли российскую имперскую политику». В стране снесли памятники поэтам и композиторам, переименовали улицы, названные в их честь, убрали их из учебников.
«Речь не только о людях: в буквальном смысле под нож идут события истории, которые, казалось бы, забыть невозможно», – заключил Мединский.
В конце октября министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в России появится единая концепция исторического просвещения. Он напомнил, что историческое просвещение – это не только школьные уроки, но и внеклассная работа: посещение музеев, памятных мест и другие мероприятия. Все это должно стать частью единой системы, указал Кравцов.