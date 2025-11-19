В порту Мариуполя появится пункт пропуска через госграницу

На сайте кабмина поясняется, что Мариупольский морской порт – самый крупный и глубоководный в Азовском регионе. Его причальная линия протянулась на 3,9 км, а судоприемные операции обеспечивают 12 грузовых причалов. Благодаря оснащенности перегрузочной техникой порт способен оперативно обслуживать суда различных типов. После завершения дноуглубительных работ порт сможет принимать сухогрузы, универсальные суда и контейнеровозы вместимостью до 25 000 т.