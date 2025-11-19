В порту Мариуполя появится пункт пропуска через госграницу
В морском порту Мариуполя будет создан постоянный многосторонний пункт пропуска для грузов через государственную границу России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
На сайте кабмина поясняется, что Мариупольский морской порт – самый крупный и глубоководный в Азовском регионе. Его причальная линия протянулась на 3,9 км, а судоприемные операции обеспечивают 12 грузовых причалов. Благодаря оснащенности перегрузочной техникой порт способен оперативно обслуживать суда различных типов. После завершения дноуглубительных работ порт сможет принимать сухогрузы, универсальные суда и контейнеровозы вместимостью до 25 000 т.
Основными грузами, обрабатываемыми в порту Мариуполя, являются зерновые культуры, уголь, аглоруда и упакованные грузы. Ключевые международные маршруты из портов Азовского бассейна связывают регион с Турцией, странами Северной Африки и Ближнего Востока.
Данное решение позволит развивать портовую и другую инфраструктуру для наращивания внутренней и внешней торговли, а также будет содействовать реализации экономического потенциала Донецкой народной республики (ДНР).
В августе правительство России включило морские порты Мариуполя (ДНР) и Бердянска (Запорожская область) в список открытых для захода иностранных судов. Передача имущества обоих портов в федеральную собственность была завершена в 2024 г.