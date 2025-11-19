Польша подняла в воздух истребители из-за угрозы появления беспилотников
Польша подняла в воздух истребители из-за существующей, по мнению властей республики, угрозы атаки беспилотников на территории Украины, сообщило оперативное командование вооруженных сил страны в соцсети X.
«В полет по тревоге были подняты дежурные истребительные пары и самолет дальнего радиолокационного обнаружения, а наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень готовности», – говорится в публикации польского ведомства.
Кроме того, представители командования отметили, что такие меры связаны с обеспечением безопасности на территориях, граничащих с «уязвимыми районами».
30 октября военные самолеты Польши также были подняты в воздух по тревоге на фоне якобы активности РФ на Украине. Среди использованной или введенной в степень готовности техники были самолет дальнего обнаружения, средства ПВО и радиолокационной разведки.