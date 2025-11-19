Силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников за три часа
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 11 украинских дронов в период с 6:00 до 9:00 мск, сообщили в Минобороны РФ.
Атаки восьми беспилотников были отражены в небе над Рязанской областью. Еще три БПЛА были перехвачены и нейтрализованы в Тамбовской области. Губернаторы регионов не сообщали о последствиях ударов.
В ночь на 19 ноября средства ПВО ликвидировали 65 беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ). Из них больше всего (16 единиц) было зафиксировано над акваторией Черного моря.