Уиткофф встретится с лидером «Хамаса» в Стамбуле

Ведомости

Спецпосланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф 19 ноября проведет встречу с одним из лидеров движения «Хамас» Халилом аль-Хайей в Стамбуле. Об этом сообщает Maan. На переговоры также прибудут несколько высокопоставленных представителей организации.

По данным издания, планируемая встреча может свидетельствовать о стремлении администрации Трампа сохранить прямой канал связи с «Хамасом», несмотря на сложные политические условия.

Если переговоры состоятся, это будет уже второй контакт между Уиткоффом и аль-Хайей. Они встречались в октябре прошлого года в Каире перед подписанием соглашения о прекращении огня.

19 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинская группировка «Хамас» должна быть изгнана из ближневосточного региона.

17 ноября Совет Безопасности ООН принял проект американской резолюции в поддержку плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. За принятие документа проголосовали 13 членов Совбеза из 15, воздержались Россия и Китай.

Проект резолюции направлен на формирование в анклаве временного административного органа, а также создание международных сил безопасности, которые будут работать в секторе Газа в течение двух лет.

