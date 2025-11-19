Газета
Политика

Мединский высмеял список запрещенных имен на Украине

Ведомости

Помощник президента, глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский иронично высказался о списке «запрещенных» и «разрешенных» имен, опубликованных Институтом национальной памяти Украины. Свое мнение он высказал в статье для «Комсомольской правды».

Мединский обратил внимание, что теперь на Украине запрещены более 80 имен, в числе которых – Ломоносов, Жуковский, Лермонтов, Белинский, Бунин, Тургенев, Глинка, Мусоргский, Суриков. Он отметил, что у «Миколы» Гоголя нашлись особые заслуги как у известного «собирателя украинского фольклора».

«Микола Гоголь» разрешен, зато «Микола Перший» и «Микола Другий» – оба отныне на Украйне запрещены. Догадались, кто это? Улыбнуло? Меня тоже», – написал Мединский, имея в виду императоров Николая Первого и Николая Второго.

Помощник российского лидера подчеркнул, что Киев проводит тотальную информационную войну. Он напомнил, что в республике снесли памятники поэтам и композиторам, переименовали улицы, названные в их честь, убрали их из учебников.

