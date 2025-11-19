Газета
Bloomberg: администрация Трампа уволила 30% сотрудников NASA

Администрация президента США Дональда Трампа уволила около 30% сотрудников Центра космических полетов имени Годдарда – одного из ключевых научных подразделений NASA. Об этом сообщает Bloomberg. Решение было принято в рамках программы федерального сокращения госслужащих.

Оно вынудило агентство готовить масштабную реструктуризацию инфраструктуры и избавиться почти от половины зданий Центра в Мэриленде.

Центр Годдарда управляет телескопом «Хаббл» и отвечает за ряд научных миссий NASA, включая исследования Марса, Солнечной системы и космической погоды. До сокращений там работало более 10 000 человек, сейчас – около 6600.

Из-за недозагруженности кампуса NASA планирует освободить здания в западной части территории: их либо передадут другим госструктурам, либо снесут, если они устарели. Сотрудников уже несколько месяцев просят забрать вещи, а некоторые корпуса закрывают даже в периоды простоя.

CBS: минздрав США уволил тысячи сотрудников

Политика / Международные новости

По информации Bloomberg, NASA планирует сократить штат и закрыть некоторые объекты в рамках стратегии, предложенной кандидатами на руководящие должности. Эта стратегия предполагает передачу части научных функций частному сектору. В одном из секретных документов предлагалось значительно сократить научный бюджет агентства.

Такая инициатива вызвала тревогу у сторонников NASA. Представитель палаты представителей Зои Лофгрен призвала руководство остановить закрытие важных лабораторий и объектов. NASA утверждает, что эти шаги – часть плана модернизации, утвержденного в 2019 г. После реорганизации будут построены новые здания.

Тем временем, бюджетные запросы администрации Трампа также предусматривают прекращение ряда научных программ Центра Годдарда и дальнейшее сокращение его штата.

