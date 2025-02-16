CBS: минздрав США уволил тысячи сотрудников
Минздрав США разослал «тысячи писем» об увольнении сотрудникам, находящимся на испытательном сроке, передает телеканал CBS News со ссылкой на источники.
«Агентство считает, что вы не подходите для дальнейшей работы, поскольку ваши способности, знания и навыки не соответствуют текущим потребностям агентства, а ваши результаты работы не оправдывают дальнейшего трудоустройства в агентстве», – говорится в письме.
Уведомления подписал исполняющий обязанности руководителя отдела кадров минздрава Джеффри Анока. CBS отмечает, что находящиеся на испытательном сроке сотрудники, как правило, проработали на этой должности менее года и их легче уволить, чем других федеральных служащих.
Сокращение сотрудников происходит на фоне усилий по увольнению сотрудников на испытательном сроке департамента эффективности государственного управления (DOGE) во главе с миллиардером Илоном Маском. Кроме того, 13 февраля сенат США утвердил Роберта Ф. Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб США.
Кеннеди-младший известен своей антипрививочной позицией. Против его назначения голосования демократы и некоторые республиканцы, высказывающие опасения по поводу его подхода к вакцинации. В ходе слушаний в сенате Кеннеди отрицал, что является противником вакцинации, заявив сенаторам, что он «сторонник безопасности».