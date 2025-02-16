Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

CBS: минздрав США уволил тысячи сотрудников

Ведомости

Минздрав США разослал «тысячи писем» об увольнении сотрудникам, находящимся на испытательном сроке, передает телеканал CBS News со ссылкой на источники.

«Агентство считает, что вы не подходите для дальнейшей работы, поскольку ваши способности, знания и навыки не соответствуют текущим потребностям агентства, а ваши результаты работы не оправдывают дальнейшего трудоустройства в агентстве», – говорится в письме.

Уведомления подписал исполняющий обязанности руководителя отдела кадров минздрава Джеффри Анока. CBS отмечает, что находящиеся на испытательном сроке сотрудники, как правило, проработали на этой должности менее года и их легче уволить, чем других федеральных служащих.

Сокращение сотрудников происходит на фоне усилий по увольнению сотрудников на испытательном сроке департамента эффективности государственного управления (DOGE) во главе с миллиардером Илоном Маском. Кроме того, 13 февраля сенат США утвердил Роберта Ф. Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб США.

Кеннеди-младший известен своей антипрививочной позицией. Против его назначения голосования демократы и некоторые республиканцы, высказывающие опасения по поводу его подхода к вакцинации. В ходе слушаний в сенате Кеннеди отрицал, что является противником вакцинации, заявив сенаторам, что он «сторонник безопасности».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных