Сенат утвердил Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США

«Кеннеди начал говорить: “Если вы покажете мне эти исследования, я обязательно…”, и в этот момент Сандерс вмешался: “Это очень тревожный ответ, потому что исследования есть. Ваша задача – изучить эти исследования как претендента на эту работу”», – следует из сообщения телеканала.