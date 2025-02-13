Сенат утвердил Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США

Сенат утвердил Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения СШАПолитик известен своей антипрививочной позицией
Сенат США проголосовал за утверждение антипрививочника Роберта Ф. Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб США, передает телеканала CNN.
За кандидатуру Кеннеди проголосовали 52 сенатора, против – 48. Против утверждения проголосовал и сенатор-республиканец Митч Макконнелл. CNN отмечает, что Макконнелл уже проголосовал против трех кандидатов в кабинет президента США Дональда Трампа.
В ходе слушаний Кеннеди отрицал, что является противником вакцинации, заявив сенаторам, что он «сторонник безопасности». Сенатор Берни Сандерс спросил у Кеннеди-младшего, согласен ли тот с исследованиями о том, что вакцины не вызывают аутизм.
«Кеннеди начал говорить: “Если вы покажете мне эти исследования, я обязательно…”, и в этот момент Сандерс вмешался: “Это очень тревожный ответ, потому что исследования есть. Ваша задача – изучить эти исследования как претендента на эту работу”», – следует из сообщения телеканала.
15 ноября президент США Дональд Трамп предложил выдвинуть кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб США. По мнению Трампа, политик сможет вернуть системе здравоохранения традиции научных исследований «по золотому стандарту» и прозрачности.
4 февраля контролируемый республиканцами финансовый комитет сената одобрил кандидатуру Кеннеди на пост главы министерства здравоохранения 14 голосами против 13. Против, в частности, выступал сенатор-республиканец, врач Билл Кэссиди. Впоследствии он поддержал кандидатуру Кеннеди-младшего. Он пояснил, что политики заверил его в том, что не отменит национальную программу вакцинации детей. Все демократы в комитете выступили против Кеннеди.
Американские эксперты и СМИ также выдвигали опасения в связи с кандидатурой Кеннеди-младшего в связи с его скептицизмом по вопросу вакцинации. Более того, против его кандидатуры на посту министра здравоохранения выступила дочь 35-го президента США Джона Кеннеди, экс-посол США в Японии и Австралии Кэролайн Кеннеди.
По утверждению Кэролайн Кеннеди, ее двоюродный брат давал лицемерные советы, отговаривая родителей от вакцинации детей, в то время как сам прививал своих.