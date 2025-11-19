Газета
Правительство утвердило строительство и реконструкцию 136 медорганизаций

Ведомости

Правительство РФ утвердило схему территориального планирования в области здравоохранения – в рамках ее будет построено и реконструировано 136 медицинских организаций. Это следует из сообщения кабмина.

В схему вошли медорганизации в Центральном, Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Речь идет, в частности, об онкологических диспансерах, многопрофильных больницах, поликлиниках для детей и взрослых, реабилитационных центрах, научно-исследовательских центрах и др.

Документ разработан с учетом положений Стратегии пространственного развития России до 2030 г. с прогнозом до 2036 г. Уточняется, что объем средств на строительство и реконструкции будет определяться при формирования следующего проекта федерального бюджета.

В феврале вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила, что на новые национальные проекты «Продолжительная и активная жизнь» и «Новые технологии сбережения здоровья» в 2025–2030 гг. будет выделено более 2,04 трлн руб.

Основную часть финансирования – более 2 трлн руб. – направят на нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», в который вошли 11 федпроектов. На нацпроект «Новые технологии сбережения здоровья» будет направлено 37,5 млрд руб. до 2030 г.

