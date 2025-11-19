Россия ударила по объектам ВПК и энергетики на западе Украины
Российская армия атаковала объекты военно-промышленного комплекса и энергетики в западных областях Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Массированный удар нанесен «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России», говорится в сообщении. Удары были нанесены оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и беспилотниками.
19 ноября Минобороны сообщило, что вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Воронежу четыре американские оперативно-тактические ракеты ATACMS. В ведомстве заявили, что обломки ракет повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра, детского дома для детей-сирот и частное домовладение.
Генштаб ВСУ подтвердил использование американских ракет ATACMS для ударов по России.