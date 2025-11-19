Россия ударила по объектам ВПК и энергетики на западе Украины

Массированный удар нанесен «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России», говорится в сообщении. Удары были нанесены оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и беспилотниками.