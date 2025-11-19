Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Россия ударила по объектам ВПК и энергетики на западе Украины

Ведомости

Российская армия атаковала объекты военно-промышленного комплекса и энергетики в западных областях Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Массированный удар нанесен «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России», говорится в сообщении. Удары были нанесены оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и беспилотниками.

19 ноября Минобороны сообщило, что вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Воронежу четыре американские оперативно-тактические ракеты ATACMS. В ведомстве заявили, что обломки ракет повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра, детского дома для детей-сирот и частное домовладение.

Генштаб ВСУ подтвердил использование американских ракет ATACMS для ударов по России.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её