Минобороны: ВСУ попытались ударить по Воронежу четырьмя ракетами ATACMSВсе воздушные цели были поражены, пострадавших нет
Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Воронежу четыре американские оперативно-тактические ракеты ATACMS 18 ноября. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Атака была предпринята в 14:31 мск. В оборонном ведомстве подчеркнули, что Киев намеревался ударить по гражданским объектам. Обошлось без жертв и пострадавших, все ракеты были сбиты российскими боевыми расчетами зенитной ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».
Обломки ракет повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра, детского дома для детей-сирот и частное домовладение.
Воздушная разведка российской армии установила место пуска ракет ATACMS в Харьковской области. Были обнаружены две пусковые установки американских реактивных систем залпового огня MLRS вблизи Волосской Балаклеи (50 км юго-восточнее Чугуева).
Боевой расчет ОТРК «Искандер-М» нанес удар по ракетной позиции ВСУ. Установки MLRS с боекомплектом, а также личным составом боевых расчетов (до 10 человек) были уничтожены.
3 ноября президент США Дональд Трамп заявлял, что Белый дом не станет передавать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Он отметил, что у него нет «последней капли» в отношении России, отметив, что обе стороны «борются» и им «приходится тяжело».
7 ноября посол Украины Ольга Стефанишина сказала, что Киев проводит «позитивные» переговоры о покупке крылатых ракет и других видов дальнобойного вооружения. По ее словам, обсуждения продолжаются, а украинские делегации работают над увеличением финансовых ресурсов для закупки американских военных возможностей.