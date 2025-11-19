Газета
Главная / Политика /

Песков рассказал о планах Путина на 19 ноября

Ведомости

Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси примут участие в церемонии установки корпуса реактора энергоблока на АЭС Эль-Дабаа в режиме видеоконференции. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это очень важный проект по мирной атомной энергетике, которым занимается "Росатом", и проект, который является флагманским для сотрудничества между нашей страной и Египтом», – рассказал он.

После церемонии Путин и ас-Сиси выступят с речью. На мероприятии будет также глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Песков также рассказал, что затем Путин примет участие в пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». На нем президент обратится с речью, а также послушает других участников, в том числе из Китая и Индии.

Вечером 19 ноября в Кремле пройдут международные переговоры. В частности, Путин проведет встречу с председателем совета министров Тоголезской Республики Фором Гнассингбе.

АЭС «Эль-Дабаа» будет состоять из четырех энергоблоков, ее суммарная мощность составит 4800 МВт. Об участии Путина в церемонии открытия корпуса реактора Кремль сообщил 18 ноября. Межправительственное соглашение о строительстве этой атомной электростанции было подписано в 2015 г.

