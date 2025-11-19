Газета
Главная / Политика /

Песков: силы ПВО сбили все летевшие на Воронеж американские ATACMS

Ведомости

Российские силы ПВО сбили все американские ракеты ATACMS, которыми Киев попытался атаковать Воронеж 18 ноября. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Россия продолжает спецоперацию, а ее вооруженные силы «противостоят попыткам киевского режима нанесения ударов с использованием высокоточного западного оружия, в данном случае американского».

«Мы знаем, что все эти [летевшие на Воронеж] ракеты американские были сбиты нашими средствами ПВО, а наши военные выполняют свои задачи, работая, как и раньше, исключительно по военным и околовоенным целям», – добавил он.

По данным Минобороны РФ, в 14:31 мск 18 ноября ВСУ выпустили по Воронежу четыре американские оперативно-тактические ракеты ATACMS. Жертв и пострадавших нет, все ракеты были уничтожены. Их обломки повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра, детского дома для детей-сирот и частное домовладение.

Воздушная разведка российской армии установила место пуска ракет ATACMS в Харьковской области. Боевой расчет ОТРК «Искандер-М» ударил по ракетной позиции ВСУ. Установки MLRS с боекомплектом, а также личным составом были уничтожены.

