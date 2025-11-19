WP: Маск будет зарабатывать больше, чем все учителя начальных школ США
Американский предприниматель Илон Маск после утверждения премии в $1 трлн за ближайшие 10 лет будет ежегодно зарабатывать больше, чем все учителя начальных школ в США, пишет The Washington Post.
По данным газеты, Маск будет получать на $3 млрд в год больше, чем 1,4 млн учителей начальной школы в США вместе взятые. Издание подчеркивает, что его среднегодовая компенсация также сопоставима с совокупным доходом всех 3,2 млн кассиров в стране.
Кроме того, отмечается, что общий доход 917 000 специалистов по кадрам в США оказывается на $26,7 млрд меньше, чем сумма, которую Маск будет получать ежегодно по новому пакету.
Акционеры Tesla одобрили рекордный компенсационный пакет для Илона Маска – $1 трлн на 10 лет, что эквивалентно $100 млрд ежегодно, сообщает издание. Такой уровень выплат делает главу Tesla самым высокооплачиваемым руководителем в истории корпоративной Америки.