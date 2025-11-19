Орбан: обязательства по оплате нового кредита Украине лягут на внуков европейцев
Новый кредит на сумму 135 млрд евро, который Еврокомиссия (ЕК) хочет направить Украине, будут оплачивать внуки нынешних граждан ЕС, так как сейчас таких средств у стран «просто не существует», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.
«Астрономическая сумма, которой сегодня не существует. Ее просто не существует. Брюссельским "волшебным трюком" снова стал бы совместный европейский кредит, шаг, который гарантировал бы, что даже нашим внукам придется расплачиваться за издержки российско-украинского конфликта», – написал председатель венгерского кабмина.
Орбан также отметил, что сумма, которую озвучила ЕК, составляет примерно 65% годового объема экономики его страны, а также около 75% бюджета Евросоюза за год.
17 ноября Reuters сообщал, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен направила странам ЕС письмо, в котором предложены три возможных варианта финансирования Киева. Государства могут использовать замороженные активы РФ, прямые гранты членов объединения или одобрить общий заем, привлеченный на уровне всего Евросоюза. Окончательное решение должно быть принято во время саммита 18–19 декабря, так как первые выплаты могут начаться уже во II квартале 2026 г.