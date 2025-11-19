Орбан: обязательства по оплате нового кредита Украине лягут на внуков европейцев

17 ноября Reuters сообщал, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен направила странам ЕС письмо, в котором предложены три возможных варианта финансирования Киева. Государства могут использовать замороженные активы РФ, прямые гранты членов объединения или одобрить общий заем, привлеченный на уровне всего Евросоюза. Окончательное решение должно быть принято во время саммита 18–19 декабря, так как первые выплаты могут начаться уже во II квартале 2026 г.