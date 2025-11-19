Рябков: контроль над обычными вооружениями возможен лишь в перспективе
Восстановление системы контроля над обычными вооружениями возможно, но только в долгосрочной перспективе, сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ПИР-центру.
По его словам, развитие технологий существенно опережает дипломатические механизмы, что осложняет любые переговоры по ограничению вооружений – как в военной сфере, так и, например, в вопросах искусственного интеллекта.
Рябков подчеркнул, что обсуждать будущее контроля над обычными вооружениями можно будет лишь после достижения целей специальной военной операции.
По словам дипломата, после завершения спецоперации и «хотя бы относительной нормализации обстановки» могут появиться инициативы по восстановлению механизмов контроля, но сейчас говорить о возможных региональных рамках таких договоренностей преждевременно из-за высокой политизированности темы.
Рябков также отметил, что система европейской безопасности в прежнем виде фактически разрушена: ДОВСЕ, Договор по открытому небу и Венский документ, по его словам, превратились в формальности, не оказывающие реального влияния.
Возможные параметры будущей системы контроля над обычными вооружениями, считает он, будут определять уже «следующие поколения», когда международная ситуация и уровень технологического развития кардинально изменятся.
В марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что диалог с США и Китаем по контролю над вооружением и стратегической стабильности необходим. По его мнению, он нужен с точек зрения международной безопасности и интересов стран.