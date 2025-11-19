Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Рябков: контроль над обычными вооружениями возможен лишь в перспективе

Ведомости

Восстановление системы контроля над обычными вооружениями возможно, но только в долгосрочной перспективе, сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ПИР-центру.

По его словам, развитие технологий существенно опережает дипломатические механизмы, что осложняет любые переговоры по ограничению вооружений – как в военной сфере, так и, например, в вопросах искусственного интеллекта.

Рябков подчеркнул, что обсуждать будущее контроля над обычными вооружениями можно будет лишь после достижения целей специальной военной операции.

По словам дипломата, после завершения спецоперации и «хотя бы относительной нормализации обстановки» могут появиться инициативы по восстановлению механизмов контроля, но сейчас говорить о возможных региональных рамках таких договоренностей преждевременно из-за высокой политизированности темы.

Рябков также отметил, что система европейской безопасности в прежнем виде фактически разрушена: ДОВСЕ, Договор по открытому небу и Венский документ, по его словам, превратились в формальности, не оказывающие реального влияния.

Возможные параметры будущей системы контроля над обычными вооружениями, считает он, будут определять уже «следующие поколения», когда международная ситуация и уровень технологического развития кардинально изменятся.

В марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что диалог с США и Китаем по контролю над вооружением и стратегической стабильности необходим. По его мнению, он нужен с точек зрения международной безопасности и интересов стран.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь