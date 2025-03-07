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В Кремле оценили возможность переговоров по контролю над вооружением с США и КНР

После заявления Макрона невозможно абстрагироваться от ядерного арсенала ЕС, считают власти
Анастасия Брянцева
Екатерина Щербинина
Andy Wong / TASS
Andy Wong / TASS

В Кремле считают, что диалог с США и Китаем по контролю над вооружением и стратегической стабильности необходим. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По мнению Пескова, он нужен с точек зрения международной безопасности и интересов стран.

«Безусловно, это тема, которая стоит в повестке дня», – заявил Песков.

Говоря о контроле над вооружением, невозможно абстрагироваться от европейских ядерных арсеналов, подчеркнул пресс-секретарь президента. После заявления президента Франции Эммануэля Макрона об амбициях страны стать «ядерным зонтиком» для Европейского союза (ЕС) актуальность этого вопроса стала выше.

Песков рассказал, что точку зрения Пекина по этой теме еще предстоит узнать. Относительно контроля над вооружением никаких переговоров не было, также нет понимания того, где и когда такие контакты могут быть начаты.

Он подчеркнул, что между Россией и Китаем сложились добрые отношения, которые страны развивают, также ведется диалог по вопросам стратегической стабильности. Пресс-секретарь президента заверил, что в будущем этот диалог будут расширять.

6 марта президент США Дональд Трамп призвал к полному отказу от ядерного оружия, так как его разрушительная сила невероятна. Он отметил, что у России и США по-прежнему больше всего подобного оружия и в течение 4-5 лет Китай достигнет аналогичного уровня. Трамп заметил, что во время своего первого срока он вел переговоры с Россией по разоружению и они продвигались вперед.

Вечером 5 марта Макрон выступил с телеобращением к нации. По его словам, Россия якобы стала угрозой для Франции и для Европы. Макрон предложил начать дебаты о защите союзников в Европе с помощью французского ядерного сдерживания. В МИД России, комментируя высказывания лидера Франции, заявили, что в выступлении Макрона звучали «нотки ядерного шантажа». В МИДе считают, что его речь показывает амбиции Парижа стать ядерным «патроном» для ЕС. В заявлении подчеркивается, что такое решение не приведет к укреплению безопасности ни самой Франции, ни ее союзников. Российские дипломаты заверили, что заявления Макрона будут учитываться Россией в оборонном планировании.

25 сентября 2024 г. Путин сообщил об изменении ядерной доктрины России. Одно из изменений, о котором рассказал президент, состоит в том, что агрессия против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, теперь будет рассматриваться как их совместное нападение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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