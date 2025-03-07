В Кремле оценили возможность переговоров по контролю над вооружением с США и КНР

Вечером 5 марта Макрон выступил с телеобращением к нации. По его словам, Россия якобы стала угрозой для Франции и для Европы. Макрон предложил начать дебаты о защите союзников в Европе с помощью французского ядерного сдерживания. В МИД России, комментируя высказывания лидера Франции, заявили, что в выступлении Макрона звучали «нотки ядерного шантажа». В МИДе считают, что его речь показывает амбиции Парижа стать ядерным «патроном» для ЕС. В заявлении подчеркивается, что такое решение не приведет к укреплению безопасности ни самой Франции, ни ее союзников. Российские дипломаты заверили, что заявления Макрона будут учитываться Россией в оборонном планировании.