Сикорский заявил о намерении президента Польши вывести страну из Евросоюза

Обращаясь к главе республики, он заявил, что Навроцкий не помогает ни Евросоюзу, ни Варшаве, «намекая на то, что европейская интеграция – заговор против Польши». Министр подчеркнул, что если цель подобных заявлений состоит в этом, ее следует признать, а не «выдумывать истории об угрозах суверенитету».