Сикорский заявил о намерении президента Польши вывести страну из Евросоюза
Президент Польши Кароль Навроцкий подготавливает политическую и психологическую почву для выхода Варшавы из Евросоюза. Об этом заявил глава МИДа страны Радослав Сикорский, передает Rzeczpospolita.
Обращаясь к главе республики, он заявил, что Навроцкий не помогает ни Евросоюзу, ни Варшаве, «намекая на то, что европейская интеграция – заговор против Польши». Министр подчеркнул, что если цель подобных заявлений состоит в этом, ее следует признать, а не «выдумывать истории об угрозах суверенитету».
Глава польского МИДа подчеркнул, что Варшава без ЕС будет не только экономически беднее, но и более уязвимой к внешним угрозам. Он призвал задуматься о последствиях своих высказываний, вместо того чтобы играть на страхах людей.
6 ноября Навроцкий заявил, что помощь Украине не должна приводить к ослаблению польской позиции на международной арене. Он отметил, что некоторые действия Киева для него «небезразличны» и свидетельствуют об отсутствии благодарности польскому народу. «Можно помогать Украине, ясно обозначать позицию в отношении России и при этом стоять на стороне польской нации», – отметил он.