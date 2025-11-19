Президент Литвы призвал открыть границу с Белоруссией
Границу Литвы и Белоруссии следует открыть до установленной даты 30 ноября. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает Delfi.
Науседа считает, что Литве следует «сохранить рычаг давления». По его словам, белорусская сторона должна понимать: в ответ на «любые новые действия» граница снова будет закрыта.
Белоруссия получила «ясный сигнал» после закрытия границы, считает лидер Литвы.
29 октября министр внутренних дел страны Владислав Кондратовичюс объявил о закрытии автомобильной границы с Белоруссией до 30 ноября. Литовская сторона обвинила Минск в контрабанде. В том числе, незаконном провозе воздушных шаров, которые приводили к ограничению работы аэропортов.
Пункт пропуска «Шальчининкай» остается закрытым полностью, а КПП «Мядининкай» будет закрыт с исключениями: через него могут проезжать дипломаты, калининградские транзитные пассажиры, граждане, возвращающиеся в Литву, граждане Евросоюза и стран НАТО и члены их семей, а также лица, имеющие вид на жительство в Литве.
17 ноября Литва допустила открытие границы с Белоруссией до конца ноября, говорил глава МИДа республики Кестутис Будрис.