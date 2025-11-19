В Раде потребовали создать коалиционное правительство на фоне дела Миндича
Часть депутатов фракции «Слуга народа» высказались за расследование коррупции в окружении президента Украины Владимира Зеленского. Они также потребовали создать новую коалицию в парламенте и сформировать новое правительство. Об этом заявил нардеп от президентской партии Никита Потураев, передает украинское интернет-издание «Страна».
В опубликованном Потураевым заявлении депутаты также настаивают на немедленном увольнении всех чиновников, причастных к делу Тимура Миндича.
Потураев не уточнил, сколько именно парламентариев от «Слуги народа» подписали документ и кто из них выступил инициатором. Тем не менее сам факт появления такого заявления свидетельствует о начале открытого раскола во фракции Зеленского, пишет «Страна».
19 ноября украинский парламент проголосовал за отставку министра энергетики страны Светланы Гринчук. Перед этим депутаты проголосовали за увольнение министра юстиции Украины Германа Галущенко.
12 ноября президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки министров. По его словам, такие действия – вопрос доверия, потому что ситуация в энергетическом секторе довольно острая. Он добавил, что наличие «каких-то схем» абсолютно ненормально.