Германия может разрешить военным сбивать дроны
Правительство Германии одобрило проект закона, который позволит бундесверу (вооруженные силы Германии) сбивать беспилотники, представляющие угрозу для людей или критически важной инфраструктуры. Реформа закона о воздушной безопасности, подготовленная кабинетом канцлера Фридриха Мерца, теперь должна пройти парламентское рассмотрение, пишет Yahoo.
Согласно документу, военные смогут использовать средства радиоэлектронного подавления. Меры будут задействованы лишь в тех случаях, когда никакие другие способы предотвратить угрозу невозможны.
Инициатива стала реакцией на серию появлений беспилотников возле важных объектов как в Германии, так и в других странах ЕС, отмечает издание.
Реформа также предусматривает, что федеральная полиция сможет запрашивать техническую помощь у бундесвера, включая ограниченное использование военной техники.
Отдельно законопроект ужесточает ответственность за вмешательство в работу аэропортов: акции радикальных активистов, включая климатических протестующих, блокирующих взлетные полосы и перроны, будут в будущем считаться уголовными преступлениями, а не административными правонарушениями.
1 октября в Копенгагене прошел саммит лидеров стран ЕС, на котором обсуждалось создание «стены беспилотников», которая позволит сформировать сеть для обнаружения и сбивания БПЛА в ответ на вторжения дронов в воздушное пространство Польши и Румынии. Звучала также идея использовать 140 млрд евро замороженных российских активов для отправки Киеву и изменение правил ЕС, позволяющее Украине подать заявку на членство, несмотря на возражения Венгрии. По данным Politico, по всем этим вопросам не было достигнуто существенного прогресса на практике.