Германия может разрешить военным сбивать дроны

1 октября в Копенгагене прошел саммит лидеров стран ЕС, на котором обсуждалось создание «стены беспилотников», которая позволит сформировать сеть для обнаружения и сбивания БПЛА в ответ на вторжения дронов в воздушное пространство Польши и Румынии. Звучала также идея использовать 140 млрд евро замороженных российских активов для отправки Киеву и изменение правил ЕС, позволяющее Украине подать заявку на членство, несмотря на возражения Венгрии. По данным Politico, по всем этим вопросам не было достигнуто существенного прогресса на практике.