Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Германия может разрешить военным сбивать дроны

Ведомости

Правительство Германии одобрило проект закона, который позволит бундесверу (вооруженные силы Германии) сбивать беспилотники, представляющие угрозу для людей или критически важной инфраструктуры. Реформа закона о воздушной безопасности, подготовленная кабинетом канцлера Фридриха Мерца, теперь должна пройти парламентское рассмотрение, пишет Yahoo.

Согласно документу, военные смогут использовать средства радиоэлектронного подавления. Меры будут задействованы лишь в тех случаях, когда никакие другие способы предотвратить угрозу невозможны.

Инициатива стала реакцией на серию появлений беспилотников возле важных объектов как в Германии, так и в других странах ЕС, отмечает издание.

Реформа также предусматривает, что федеральная полиция сможет запрашивать техническую помощь у бундесвера, включая ограниченное использование военной техники.

Отдельно законопроект ужесточает ответственность за вмешательство в работу аэропортов: акции радикальных активистов, включая климатических протестующих, блокирующих взлетные полосы и перроны, будут в будущем считаться уголовными преступлениями, а не административными правонарушениями.

1 октября в Копенгагене прошел саммит лидеров стран ЕС, на котором обсуждалось создание «стены беспилотников», которая позволит сформировать сеть для обнаружения и сбивания БПЛА в ответ на вторжения дронов в воздушное пространство Польши и Румынии. Звучала также идея использовать 140 млрд евро замороженных российских активов для отправки Киеву и изменение правил ЕС, позволяющее Украине подать заявку на членство, несмотря на возражения Венгрии. По данным Politico, по всем этим вопросам не было достигнуто существенного прогресса на практике.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её