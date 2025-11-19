Часть украинских беженцев в Германии останется без гражданских пособий
Правительство Германии одобрило поправки, согласно которым украинцы, прибывшие в страну после 1 апреля 2025 г., больше не смогут получать гражданские пособия Buergergeld. Эти выплаты заменят стандартной материальной поддержкой, предусмотренной для всех просителей убежища, которая заметно ниже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные агентства DPA.
Инициатором законопроекта выступила министр труда и соцполитики Бербель Бас. Сейчас размер Buergergeld достигает 563 евро на взрослого, подростки от 15 до 18 лет получают 471 евро. Государство также покрывает расходы на аренду, отопление и другие обязательные платежи. Базовая поддержка беженцев составляет 441 евро в месяц.
В минтруде страны пояснили, что изменения призваны уравнять условия для украинцев с правилами, действующими для беженцев из других стран. Главная цель – ускорить их интеграцию на рынок труда. Сейчас в Германии проживает около 1,1 млн граждан Украины, однако работу нашли лишь около 35%. Для сравнения: в Польше уровень занятости среди украинцев оценивается примерно в 70%, в Чехии – около 60%.
Buergergeld привлекателен не только более высокой суммой. Его получатели также могут посещать языковые курсы, пользоваться консультациями и программами переквалификации центров занятости. Пособие выплачивается до момента трудоустройства зарегистрированного соискателя и обеспечивает полный доступ к медицинским услугам, взносы при этом оплачивает государство.
25 августа канцлер Фридрих Мерц призвал пересмотреть систему социальных выплат, расходы на которые в 2024 г. достигли 47 млрд евро. Он отметил, что нынешняя модель «государства всеобщего благосостояния» стала экономически несостоятельной.