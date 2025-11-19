Часть украинских беженцев в Германии останется без гражданских пособий

В минтруде страны пояснили, что изменения призваны уравнять условия для украинцев с правилами, действующими для беженцев из других стран. Главная цель – ускорить их интеграцию на рынок труда. Сейчас в Германии проживает около 1,1 млн граждан Украины, однако работу нашли лишь около 35%. Для сравнения: в Польше уровень занятости среди украинцев оценивается примерно в 70%, в Чехии – около 60%.