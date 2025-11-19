Туск потребовал от Зеленского информацию об украинских диверсантах

16 ноября в Мазовецком воеводстве Польши были повреждены железнодорожные пути. Польские власти назвали причиной повреждения железной дороги взрыв. Изначально в подрыве заподозрили Россию, но позже подозреваемыми назвали двух граждан Украины. Премьер-министр Польши Дональд Туск все же связал диверсию с Москвой: по его данным, украинцы якобы сотрудничали с российскими спецслужбами.