Туск потребовал от Зеленского информацию об украинских диверсантах
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что во время телефонного разговора потребовал от президента Украины Владимира Зеленского передать Варшаве данные о гражданах Украины, которых подозревают в причастности к диверсиям на территории республики. Его слова передает Onet.
По словам польского премьера, он подчеркнул необходимость «немедленной передачи всех возможных данных», которые позволят идентифицировать потенциальные угрозы, связанные с возможным сотрудничеством украинских граждан с российскими спецслужбами.
Туск отметил, что Зеленский пообещал дать соответствующие поручения украинским спецслужбам и ведомствам, включая структуры, отвечающие за железнодорожную безопасность, для тесного взаимодействия с польской стороной.
16 ноября в Мазовецком воеводстве Польши были повреждены железнодорожные пути. Польские власти назвали причиной повреждения железной дороги взрыв. Изначально в подрыве заподозрили Россию, но позже подозреваемыми назвали двух граждан Украины. Премьер-министр Польши Дональд Туск все же связал диверсию с Москвой: по его данным, украинцы якобы сотрудничали с российскими спецслужбами.