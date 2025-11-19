Дарчиев рассказал о продолжении диалога РФ и США на разных уровнях

Москва и Вашингтон продолжают поддерживать контакты на различных уровнях, и диалог между ними не прекращается. Позитивный импульс, полученный на саммите в Анкоридже, не исчерпан. Об этом «Коммерсанту» рассказал посол России в США Александр Дарчиев.