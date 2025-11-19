Газета
Политика

Дарчиев рассказал о продолжении диалога РФ и США на разных уровнях

Ведомости

Москва и Вашингтон продолжают поддерживать контакты на различных уровнях, и диалог между ними не прекращается. Позитивный импульс, полученный на саммите в Анкоридже, не исчерпан. Об этом «Коммерсанту» рассказал посол России в США Александр Дарчиев.

«То, что затем диалог забуксовал, вовсе не означает его остановку. Контакты на различных уровнях продолжаются, требуя терпения и настойчивости», – отметил он.

Дипломат подчеркнул, что, несмотря на сложности, возникающие в процессе диалога, важно помнить о том, что Россия и США, как великие державы, должны договариваться о мирном сосуществовании.

16 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон контактируют по украинскому урегулированию на основе достигнутых на Аляске договоренностей. «Мы считаем, что это действительно хороший путь для достижения мирного урегулирования», – сказал он.

