Путин прошел ежегодное медицинское обследование и получил хорошие результаты
Президент России Владимир Путин сообщил, что прошел плановое ежегодное медицинское обследование. По его словам, процедура прошла успешно.
По его словам, чек-ап занял немало времени – почти двое суток с ночевкой в клинике.
«Пришел туда во второй половине дня и ушел на следующий день. Слава богу, все хорошо», – сказал Путин на выставке, посвященной использованию искусственного интеллекта в повседневной жизни (цитата по «РИА Новости»).
3 сентября Bloomberg писал, что председатель КНР Си Цзиньпин в ходе беседы с Путиным и Ким Чен Ыном рассуждал о перспективах продления жизни человека до 150 лет. «Раньше люди редко доживали до 70 лет, а сейчас в 70 лет ты все еще ребенок», – отмечал Си.
Путин тогда заявил, что развитие биотехнологий позволит регулярно трансплантировать органы, а продолжительность жизни будет расти вплоть до достижения «практического бессмертия». Си добавил, что, по прогнозам, возможность дожить до 150 лет существует уже в этом столетии.