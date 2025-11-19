Трамп подтвердил стремление к урегулированию конфликта на Украине

Трамп подтвердил стремление к урегулированию конфликта на УкраинеОн отметил, что надеялся на влияние своих отношений с Путиным
Президент США Дональд Трамп подтвердил свою приверженность завершению конфликта на Украине, отметив, что, по его мнению, российский лидер Владимир Путин знает о разочаровании Вашингтона медленным ходом урегулирования. Об этом он сообщил во время инвестиционного форума США – Саудовской Аравии в Центре Кеннеди в Вашингтоне.
«Я урегулировал восемь войн. Осталась еще одна – вы знаете, о какой идет речь. Я думал, что она станет для меня легкой, потому что у меня хорошие отношения с президентом Путиным, но сейчас я немного разочарован президентом Путиным. Он знает это. Я думал, что это будет легкой задачей», – сказал Трамп.
19 ноября Axios со ссылкой на американских и российских представителей сообщил, что Москва и Вашингтон тайно ведут работу над новым планом урегулирования конфликта на Украине. По данным издания, документ США включает 28 пунктов и «основан на успешных усилиях президента Трампа по достижению сделки в секторе Газа».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении «активизировать переговоры» с Россией. 19 ноября он прилетел в Турцию, где провел встречу с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что Россия по-прежнему готова к переговорам по урегулированию, однако Киев, по его словам, не проявляет готовности к диалогу.
Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук 12 ноября заявил, что Москва готова возобновить переговоры с Украиной при посредничестве Турции. По его словам, переговорный процесс был приостановлен по инициативе Киева, несмотря на неоднократные призывы Анкары вернуть стороны за стол переговоров. При этом в тот же день заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что Киев фактически приостановил переговорный процесс с Россией в Стамбуле.