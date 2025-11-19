Минск получил уведомление Литвы об открытии погранпунктов 20 ноября

Согласно уведомлению, движение через КПП Мядининкай и Шальчининкай будет восстановлено 20 ноября в 01:00 по минскому времени. Эти погранпункты были закрыты литовской стороной 29 октября и должны были оставаться недоступными до 30 ноября. Уведомление об открытии поступило Минску вечером 19 ноября.