Минск получил уведомление Литвы об открытии погранпунктов 20 ноября
Литва официально проинформировала Белоруссию о возобновлении работы двух пунктов пропуска на границе. Об этом сообщил белорусский государственный пограничный комитет.
Согласно уведомлению, движение через КПП Мядининкай и Шальчининкай будет восстановлено 20 ноября в 01:00 по минскому времени. Эти погранпункты были закрыты литовской стороной 29 октября и должны были оставаться недоступными до 30 ноября. Уведомление об открытии поступило Минску вечером 19 ноября.
В ГПК заявили, что пограничная служба готова к возобновлению пропуска граждан и транспорта на белорусско-литовском участке государственной границы.
Литва объясняла закрытие пунктов участившимися запусками метеозондов с контрабандой с белорусской территории. 19 ноября президент Литвы Гитанас Науседа выступил за досрочное открытие погранпунктов, указав, что Вильнюс должен «сохранить рычаг давления». По его словам, Минск должен понимать, что в случае «любых новых действий» граница может быть вновь закрыта.