Литва возобновила работу двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией
Литва открыла два пункта пропуска на границе с Белоруссией. Транспортные средства начали движение через «Бенякони» (сопредельный литовский – «Шальчининкай») и «Каменный Лог» («Мядининкай» в Литве), передает агентство «БелТА».
«В пункте пропуска "Бенякони" (сопредельный литовский – "Шальчининкай") через границу проследовали первые транспортные средства. Начал работу и пункт пропуска "Каменный Лог" (сопредельный литовский "Мядининкай")», – отмечается в материале.
19 ноября Литва официально передала Белоруссии информацию о том, что с 1:00 по минскому времени 20 ноября начнут работать указанные КПП. Их литовская сторона закрыла 29 октября, при этом ограничение должно было действовать до 30 ноября.
По мнению Вильнюса, закрыть КПП было нужно из-за участившихся метеозондов с контрабандой якобы с белорусской территории. Президент Литвы Гитанас Науседа отмечал, что Литве нужно «сохранить рычаг давления», поэтому выступил за досрочное открытие погранпунктов.