США одобрили продажу Индии противотанковых ракетных комплексов Javelin
Госдеп США одобрил продажу Индии противотанковых ракетных комплексов Javelin и управляемых артиллерийских снарядов Excalibur. Общая сумма сделки составит $93 млн, пишет Reuters со ссылкой на Агентство США по сотрудничеству в области безопасности (DSCA).
Индия впервые с августа приобрела американское оборонное оборудование в рамках программы военных продаж Вашингтона. Ранее отношения между странами ухудшились после того, как президент США Дональд Трамп удвоил пошлины на индийские товары до 50% в качестве ответной меры на закупки Нью-Дели российской нефти.
В ноябре был размещен повторный заказ на двигатели для истребителей производства General Electric. Они будут применяться на индийских боевых самолетах Tejas.
По данным DSCA, индийские власти запросили возможность приобретения до 216 тактических снарядов Excalibur и 100 единиц системы Javelin. Индия уже использует артиллерийские боеприпасы Excalibur в своих гаубицах M-777.
Посол РФ в Индии Денис Алипов заявил «РИА Новости», что Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию и готова продолжать предлагать Нью-Дели наиболее выгодные условия. На долю России приходится свыше 30% индийского рынка нефти, уточнил он.