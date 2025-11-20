США одобрили продажу Индии противотанковых ракетных комплексов Javelin

Индия впервые с августа приобрела американское оборонное оборудование в рамках программы военных продаж Вашингтона. Ранее отношения между странами ухудшились после того, как президент США Дональд Трамп удвоил пошлины на индийские товары до 50% в качестве ответной меры на закупки Нью-Дели российской нефти.