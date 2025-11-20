Газета
Посол: РФ остается главным поставщиком нефти в Индию

Россия сохраняет статус главного поставщика нефти в Индию и готова продолжать предлагать Нью-Дели наиболее выгодные условия. Об этом посол РФ в Индии Денис Алипов заявил в интервью «РИА Новости».

По его словам, на долю России приходится свыше 30% индийского рынка нефти.

«Несмотря на попытки подорвать двустороннее взаимодействие в нефтегазовой сфере, наша кооперация на данном треке поступательно развивается», – подчеркнул дипломат.

В конце октября Bloomberg со ссылкой на источники писал, что государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии рассматривают возможность продолжения закупок российской нефти со скидкой даже после введения новых американских санкций против поставщиков из России. 10 ноября замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщал, что Индия продолжает закупки нефти из РФ.

