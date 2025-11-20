Посол: РФ остается главным поставщиком нефти в Индию

В конце октября Bloomberg со ссылкой на источники писал, что государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии рассматривают возможность продолжения закупок российской нефти со скидкой даже после введения новых американских санкций против поставщиков из России. 10 ноября замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщал, что Индия продолжает закупки нефти из РФ.