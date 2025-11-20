ЕС не участвовал в разработке плана США по урегулированию на Украине
Евросоюз не принял участия в разработке предлагаемого плана США по завершению российско-украинского конфликта. Об этом заявила глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Кая Каллас.
«Насколько я знаю, нет», – сказала она.
19 ноября западные СМИ сообщили о подготовке нового плана урегулирования конфликта между Россией и Украиной. По данным Axios, администрация президента США Дональда Трампа разработала документ из 28 пунктов и тайно консультировалась по этому поводу с Москвой.
Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника писал, что Киев не принимал никакого участия в подготовке предложений по завершению конфликта, а просто получил «сигналы» о пакете предложений США.