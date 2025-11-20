Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ЕС не участвовал в разработке плана США по урегулированию на Украине

Ведомости

Евросоюз не принял участия в разработке предлагаемого плана США по завершению российско-украинского конфликта. Об этом заявила глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Кая Каллас.

«Насколько я знаю, нет», – сказала она.

19 ноября западные СМИ сообщили о подготовке нового плана урегулирования конфликта между Россией и Украиной. По данным Axios, администрация президента США Дональда Трампа разработала документ из 28 пунктов и тайно консультировалась по этому поводу с Москвой.

Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника писал, что Киев не принимал никакого участия в подготовке предложений по завершению конфликта, а просто получил «сигналы» о пакете предложений США. 

Читайте также:Возобновят ли США и Россия переговоры по Украине
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте