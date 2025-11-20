Возобновят ли США и Россия переговоры по Украине

Возобновят ли США и Россия переговоры по УкраинеКиев посещает высокопоставленная американская военная делегация
Американская военная делегация во главе с министром армии Дэном Дрисколлом и начальником военного штаба генералом Рэнди Джорджем 20 ноября намерены провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, где они, предположительно, обсудят перспективы возобновления российско-украинского переговорного процесса, передают Reuters и The Wall Street Journal со ссылкой на источники. После этого американские военные планируют также полететь в Россию для встречи с российскими представителями.
Параллельно администрация Белого дома совместно с российской стороной работает над новым планом по прекращению боевых действий на Украине, пишет Axios со ссылкой на российских и американских чиновников.
Визит военной делегации США во главе с начальником штаба в Киев обусловлен военными соображениями, уверен ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО Николай Силаев. Во-первых, в условиях продолжающихся боевых действий Вашингтон пытается выяснить текущие потребности украинской армии в вооружениях и боеприпасах. Во-вторых, продолжает эксперт, у американской стороны накопились вопросы по поводу применения Украиной тех или иных вооружений на поле боя. Наконец, еще американцы на достаточно высоком уровне пытаются выяснить текущее положение дел на фронтах, добавил политолог.
Присутствие в составе делегации в Киеве начальника штаба армии США говорит о том, что американцы могут готовиться к обсуждению вопросов перемирия и разграничения войск, поскольку в нынешней ситуации на фронте это технически очень сложный вопрос, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к российскому оборонному ведомству.
Как передает Axios, ключевую роль в работе над новым проектом играет спецпосланник американского лидера по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф. Он, пишут СМИ, обсуждал его содержание со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым во время его посещения Майами в конце октября.
Документ представляет собой дорожную карту из 28 пунктов, разделенный на четыре категории: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной. Какой будет территориальная конфигурация согласно этому плану, пока не известно. При этом украинская сторона в его разработке участия не принимала, написало Reuters со ссылкой на источники.
Главная идея этой дорожной карты – взять принципы, согласованные президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным в августе на Аляске, и подготовить на их основе документ к следующей встрече глав государств, чтобы «не только урегулировать конфликт на Украине, но и восстановить американо-российские отношения и учесть озабоченности России в сфере безопасности», рассказал изданию Дмитриев.
По словам российского чиновника, этот документ в первую очередь должен решить проблему обеспечения прочной безопасности во всей Европе. Он также выразил оптимизм относительно шансов на успех возможной сделки, поскольку в отличие от предыдущих попыток мирного урегулирования украинского кризиса сейчас Москва ощущает, что «российская позиция действительно услышана».
Неназванный американский чиновник сообщил Axios, что Белый дом уже информировал о наличии нового плана урегулирования украинского кризиса власти Украины и европейских государств. По данным издания, Уиткофф планировал обсудить его положения с украинским президентом Зеленским в Турции, но он в последний момент по неизвестным причинам решил отменить эти переговоры.
Параллельно с этим Politico со ссылкой на источники написало, что рамочное соглашение по урегулированию конфликта будет готово до конца недели и оно будет представлено Зеленскому «как свершившийся факт». «То, что мы собираемся предложить [Украине], разумно», – сказал источник издания. Кроме того, в Вашингтоне уверены, что Киев впоследствии будет вынужден принять этот проект из-за продолжающегося коррупционного скандала вокруг украинской энергетической сферы. Мнение европейцев по этому поводу для американцев второстепенно, добавил собеседник издания.
По мнению Силаева, сообщения Axios и Politico о подготовке рамочного плана по прекращению боевых действий – целенаправленные вбросы, сделанные с целью дискредитации политики американского президента Дональда Трампа. За счет таких новостей эти издания пытаются создать информационный шум о якобы сдаче интересов Украины России руками Белого дома. Кроме того, это может быть попыткой сорвать имеющиеся российско-американские контакты, продолжает эксперт.
Ранее о перспективах возобновления говорила и украинская сторона. Накануне президент страны Зеленский на своей странице в соцсетях написал о возможной «активизации» диалога с российской стороной и о том, что для этого он полетит 19 ноября в Турцию. Правда, там он вместо этого провел переговоры с лидером Турции Реджепом Эрдоганом.
В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что с момента последнего российско-американского саммита в Анкоридже стороны так и не проработали «никаких новаций» в вопросе украинского урегулирования. Он добавил, что Москва также не планирует в ближайшее время контакты с американским министром.
Москва ранее перед телефонными переговорами Путина и Трампа в середине октября передавала Вашингтону меморандум в формате неофициального документа (non-paper), чтобы напомнить о пониманиях, достигнутых по итогам саммита на Аляске, говорил 11 ноября российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Главы государств США и России планировали обсудить детали потенциального мирного соглашения в Будапеште 22 октября. Но эта встреча в последний момент сорвалась, а вместо этого минфин США ввел санкции против российских нефтяных компаний, а также их дочерних предприятий за рубежом. В ведомстве тогда объяснили это решение «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе».
Говорить о перспективах возобновления мирных переговоров пока преждевременно, говорит политолог Алексей Макаркин. Ранее ряд западных СМИ также писали о якобы готовности Зеленского к переговорам на фоне внешнего и внутреннего давления, но эти ожидания не оправдались, напоминает эксперт. С одной стороны, недавние коррупционные обвинения явно ослабили позиции украинского президента, поэтому в Вашингтоне полагают, что теперь он станет более уступчивым. С другой – идти на подписание какого-либо соглашения Киеву сегодня невыгодно, так как оно плохо отразится на перспективе Зеленского выиграть следующие президентские выборы в стране, заметил политолог.
Тем не менее у администрации Трампа сохраняются рычаги давления на Киев, если она сочтет его политику неудовлетворительной, продолжает Макаркин. Европа, в свою очередь, не может полностью заместить США относительно помощи Украине – на континенте сейчас протекают свои сложные внутренние процессы. Да и в целом довольно заметна усталость от украинского конфликта в европейском обществе, подчеркнул Макаркин.