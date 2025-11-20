Возобновят ли США и Россия переговоры по Украине

Параллельно с этим Politico со ссылкой на источники написало, что рамочное соглашение по урегулированию конфликта будет готово до конца недели и оно будет представлено Зеленскому «как свершившийся факт». «То, что мы собираемся предложить [Украине], разумно», – сказал источник издания. Кроме того, в Вашингтоне уверены, что Киев впоследствии будет вынужден принять этот проект из-за продолжающегося коррупционного скандала вокруг украинской энергетической сферы. Мнение европейцев по этому поводу для американцев второстепенно, добавил собеседник издания.