Reuters: США в рамках нового плана добиваются от Киева территориальных уступок
Новый американский план по урегулированию украинского конфликта предполагает, что Киев должен согласиться на территориальные уступки, отказаться от ряда видов вооружений и сократить численность армии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, представители администрации США передали президенту Владимиру Зеленскому, что «Украина должна принять» подготовленное рамочное соглашение. Оно включает положения о территориальных уступках, отказ от некоторых систем вооружений и «сокращение численности» ВСУ. Reuters отмечает, что США хотят добиться, чтобы Киев принял основные положения.
Агентство подчеркивает, что с момента июльской встречи в Стамбуле прямых переговоров между Киевом и Москвой не было. Однако сейчас, по данным источников, усилия по возобновлению мирных переговоров набирают обороты.
19 ноября глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с Зеленским заявил, что Анкара выступает за продолжение прямых переговоров по урегулированию украинского конфликта в стамбульском формате.
Ведущие западные издания также пишут о подготовке Вашингтоном и Москвой нового плана урегулирования. Axios сообщил, что администрация Трампа провела тайные консультации с Россией и подготовила документ из 28 пунктов, «вдохновленный» стратегией по урегулированию в секторе Газа. По данным российского высокопоставленного источника, Москва рассматривает этот план с оптимизмом.
Politico со ссылкой на представителя Белого дома пишет, что США «вот-вот» представят масштабное мирное соглашение с Россией о завершении боевых действий. По данным издания, рамочный документ может быть согласован сторонами уже в ближайшие недели.