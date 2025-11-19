Reuters: США в рамках нового плана добиваются от Киева территориальных уступок

Ведущие западные издания также пишут о подготовке Вашингтоном и Москвой нового плана урегулирования. Axios сообщил, что администрация Трампа провела тайные консультации с Россией и подготовила документ из 28 пунктов, «вдохновленный» стратегией по урегулированию в секторе Газа. По данным российского высокопоставленного источника, Москва рассматривает этот план с оптимизмом.