Глава МИД Швеции посчитала несправедливыми расходы на финансирование Украины
Скандинавские страны несправедливо несут непропорционально большую степень ответственности за финансирование Киева. Государства больше не могут направлять такие суммы на Украины, заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергор в интервью изданию Politico.
«Тот факт, что страны Северной Европы с населением менее 30 млн человек обеспечивают треть военной поддержки, которую страны НАТО с населением почти 1 млрд человек предоставляют в этом году... Это нежизнеспособно», – подчеркнула глава шведского внешнеполитического ведомства.
По данным Politico, Дания с 2022 г., когда на Украине начался конфликт, отправила республике уже 10 млрд евро, а это 3% ВВП скандинавской страны. В то же время Испания направила Киеву примерно 1,5 млрд евро, или 0,2% своего ВВП.
19 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложение Еврокомиссии оплатить новый кредит для Украины в размере 135 млрд евро положит финансовое обязательство на внуков нынешних граждан ЕС. Он подчеркнул, что сейчас таких средств у стран «просто не существует».