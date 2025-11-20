Глава МИД Швеции посчитала несправедливыми расходы на финансирование Украины

По данным Politico, Дания с 2022 г., когда на Украине начался конфликт, отправила республике уже 10 млрд евро, а это 3% ВВП скандинавской страны. В то же время Испания направила Киеву примерно 1,5 млрд евро, или 0,2% своего ВВП.