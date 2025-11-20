В Госдуму внесли проект с дополнением описания герба России

В мае 2025 г. ряд российских СМИ сообщили об изменениях в дизайне государственного герба на сайте администрации президента РФ Владимира Путина. В изображение были возвращены кресты на державу и короны двуглавого орла, которые ранее заменялись ромбами. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил ситуацию техническими причинами. По его словам, на сайте Кремля размещен полноформатный герб с крестами, но при масштабировании они могут визуально превращаться в ромбы. Помимо этого в апреле кресты вернулись на логотип Министерства спорта.