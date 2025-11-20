В Госдуму внесли проект с дополнением описания герба России
Группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным внесла в нижнюю палату парламента законопроект, который дополняет официальное описание государственного герба РФ. В нем будет закреплено наличие крестов над коронами и державой. Об этом Володин сообщил в мессенджере Max.
По его словам, в публичном пространстве еще встречаются изображения государственной символики без крестов или с их заменой другими элементами. Володин подчеркнул, что необходимо принимать все меры для защиты национальной идентичности, включая русский язык, веру, культуру и историю.
«Мы должны сделать все, чтобы не допустить искажения символов нашей государственности», – отметил председатель Госдумы.
15 июля депутаты Госдумы приняли закон, не допускающий использование изображений и иных форм воспроизведения культовых зданий, официальных геральдических знаков без религиозных символов. Закон распространяется на СМИ, интернет, продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг, рекламу. «Такая норма будет способствовать защите чувств верующих и уважительному отношению к традиционным духовным ценностям в нашей многоконфессиональной стране», – отметил тогда Володин.
На само явление, получившее название «крестопад», стали активно обращать внимание с 2023 г. Православные были недовольны тем, что храмы изображаются без крестов на плакатах, в рекламе, литературе и СМИ. Также первый дизайн обновленной банкноты номиналом 1000 руб. был отменен после того, как на ней не оказалось креста на здании церкви в Казанском кремле.
В мае 2025 г. ряд российских СМИ сообщили об изменениях в дизайне государственного герба на сайте администрации президента РФ Владимира Путина. В изображение были возвращены кресты на державу и короны двуглавого орла, которые ранее заменялись ромбами. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил ситуацию техническими причинами. По его словам, на сайте Кремля размещен полноформатный герб с крестами, но при масштабировании они могут визуально превращаться в ромбы. Помимо этого в апреле кресты вернулись на логотип Министерства спорта.