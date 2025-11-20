FT: отказ США от участия в саммите G20 заставляет сомневаться в его будущем

18 ноября министр иностранных дел ЮАР Рональд Ламола заявил, что «группа двадцати» должна послать четкий сигнал, что мир может двигаться и с США, и без них. Он подчеркнул, что многие структуры системы ООН действительно оказались парализованы из-за выхода из них Вашингтона. Но он выразил мнение, что G20 необходимо доказать, что международные системы могут функционировать и без них.