FT: отказ США от участия в саммите G20 заставляет сомневаться в его будущем
После того как США бойкотировали саммит стран «большой двадцатки» (G20) в Йоханнесбурге (ЮАР), мероприятие вызывает сомнения в качестве будущей площадки для координации глобальных инициатив, сообщила газета Financial Times.
«Ситуация мрачная. На самом деле мы ничего не можем добиться без участия американцев», – подчеркнул в разговоре с изданием анонимный европейский дипломат.
По данным FT, отказ США от участия в саммите также заставил сомневаться в том, что еще действуют предварительные договоренности в рамках изменения климата и конфликта на Украине.
18 ноября министр иностранных дел ЮАР Рональд Ламола заявил, что «группа двадцати» должна послать четкий сигнал, что мир может двигаться и с США, и без них. Он подчеркнул, что многие структуры системы ООН действительно оказались парализованы из-за выхода из них Вашингтона. Но он выразил мнение, что G20 необходимо доказать, что международные системы могут функционировать и без них.
Трамп отменил участие делегации США в саммите G20, так как «в Южной Африке убивают африканеров», по его словам. Вашингтон выступил и против продвижения ориентированной на Глобальный Юг повестки ЮАР, например, против инициатив по финансированию борьбы с изменением климата.