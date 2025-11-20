Рубио: США продолжают разработку плана по завершению конфликта на Украине

19 ноября СМИ сообщили о подготовке нового плана урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Axios писал, что администрация президента США Дональда Трампа разработала документ из 28 пунктов и тайно консультировалась по этому поводу с Москвой. Предположительно, Украина не принимала участия в подготовке предложений по завершению конфликта, а просто получила «сигналы» о пакете предложений США. Также участие в диалоге не принимал ЕС.