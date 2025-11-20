Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Рубио: США продолжают разработку плана по завершению конфликта на Украине

Ведомости

Вашингтон продолжает разрабатывать идеи по российско-украинскому урегулированию. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

«Достижение прочного мира потребует от обеих сторон пойти на непростые, но необходимые уступки», – написал он в X.

Вашингтон при разработке идей основывается на предложениях обеих сторон конфликта, добавил Рубио.

19 ноября СМИ сообщили о подготовке нового плана урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Axios писал, что администрация президента США Дональда Трампа разработала документ из 28 пунктов и тайно консультировалась по этому поводу с Москвой. Предположительно, Украина не принимала участия в подготовке предложений по завершению конфликта, а просто получила «сигналы» о пакете предложений США. Также участие в диалоге не принимал ЕС.

Кремль отверг заявления о разработке плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что пока речь идет о договоренностях, достигнутых в Анкоридже в августе.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте