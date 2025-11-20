Рубио: США продолжают разработку плана по завершению конфликта на Украине
Вашингтон продолжает разрабатывать идеи по российско-украинскому урегулированию. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
«Достижение прочного мира потребует от обеих сторон пойти на непростые, но необходимые уступки», – написал он в X.
Вашингтон при разработке идей основывается на предложениях обеих сторон конфликта, добавил Рубио.
19 ноября СМИ сообщили о подготовке нового плана урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Axios писал, что администрация президента США Дональда Трампа разработала документ из 28 пунктов и тайно консультировалась по этому поводу с Москвой. Предположительно, Украина не принимала участия в подготовке предложений по завершению конфликта, а просто получила «сигналы» о пакете предложений США. Также участие в диалоге не принимал ЕС.
Кремль отверг заявления о разработке плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что пока речь идет о договоренностях, достигнутых в Анкоридже в августе.