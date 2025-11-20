Глава МИД ФРГ: Украина наиболее тяжело будет переживать предстоящую зиму
Для Украины ближайшая зима станет самой сложной, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль перед встречей с коллегами из стран – участниц Евросоюза (ЕС) в Брюсселе, передает ТАСС.
«Мы снова собираемся здесь в решающий момент. Каждый знает, что зима, которая ожидает Украину, будет самой сложной», – сказал Вадефуль.
Он также напомнил, что Германия будет и дальше поддерживать Украину. По его словам, финансовая помощь Киеву со стороны Берлина увеличится на 3 млрд евро в 2026 г., что в общей сложности будет равно 12 млрд евро.
17 ноября стало известно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направляла странам, входящим в объединение, письмо, согласно которому для финансирования Украины могут быть использованы три механизма. Среди них – конфискация замороженных активов РФ и предоставление «репарационного кредита», прямые гранты государств-членов или общий заем, привлеченный на уровне всего ЕС.
Страны должны принять решение по изъятию российских средств во время саммита 18–19 декабря. Затем должны начаться первые выплаты Украине во II квартале 2026 г.