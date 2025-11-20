Лавров: на Западе выбирают забыть о выводах Нюрнберга
На Западе сейчас предпочитают «забыть» о выводах Нюрнберга и уроках Второй мировой войны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении к организаторам и участникам Международного научно-практического форума «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет».
По его словам, предпринимаются «циничные попытки» переписать историю, снизить решающую роль народов Советского Союза и Красной армии в разгроме гитлеровской Германии, а также «оправдать нацистов и их подручных, поставить знак равенства между оккупантами и освободителями».
«Наиболее наглядно сегодня это проявляется на Украине, где в результате поддержанного странами НАТО госпереворота 2014 г. власть захватили силы, одержимые ненавистью ко всему, что связано с Россией», – подчеркнул глава российского МИДа.
Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам форума заявил, что преступления нацистов не имеют срока давности, поэтому нормы и принципы Нюрнбергского трибунала остаются актуальными для них. Глава государства подчеркнул, что эти принципы помогают найти ответы на глобальные вызовы и угрозы современности.
Нюрнбергский трибунал проходил с 20 ноября 1945 г. по 1 октября 1946 г. Это был международный суд над рядом нацистских военных преступников, который состоялся в Международном военном трибунале в Нюрнберге (Германия).