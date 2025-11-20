Лавров: на Западе выбирают забыть о выводах Нюрнберга

На Западе сейчас предпочитают «забыть» о выводах Нюрнберга и уроках Второй мировой войны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении к организаторам и участникам Международного научно-практического форума «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет».