Посол: Молдавия не доказала пролет российского дрона
Молдавия не предоставила никаких доказательств того, что обвинения в пролете над республикой беспилотника российского производства правдивы. Об этом заявил посол России в Кишиневе Олег Озеров после посещения внешнеполитического ведомства Молдавии.
«И тем более нет никаких подтверждений того, что это якобы было преднамеренное действие», – сказал он (цитата по ТАСС).
Озеров подчеркнул, что подобные протесты оставляют российскую дипмиссию в «откровенном недоумении».
18 ноября посол РФ говорил, что дипмиссия считает безосновательным решение молдавских властей закрыть Российский центр науки и культуры (РЦНК). Он подчеркнул, что вся озвученная информация, в том числе пролеты якобы российских дронов, никак не относится к работе центра.