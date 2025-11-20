Газета
Главная / Политика /

Песков: Путин сам не пользуется ИИ в рабочих процессах

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин не пользуется искусственным интеллектом (ИИ) в работе, но для обеспечения его деятельности такая технология применяется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент сам не пользуется в своей работе искусственным интеллектом. Для обеспечения деятельности президента, в том числе <...> в подготовке, например, к прямой линии для обработки обращений наших граждан <...> искусственный интеллект действительно применяется», – отметил представитель Кремля.

Он объяснил, что вопросы россиян для прямой линии могут исчисляться миллионами. Пескова также спросили о том, что российский лидер «забрал с собой» после лекции в «Сбере» по ИИ. Пресс-секретарь президента рассказал, что Путин взял с собой знания, так как мероприятие было организовано для глубокого погружения в эту тему.

19 ноября Путин во время выступления в «Сбере» заявил, что поручил правительству и главам регионов сформировать «национальный план внедрения генеративного ИИ на уровне всей страны, а также в разрезе отдельных отраслей и субъектов». В правительстве на базе аналитического центра создано подразделение, которое занимается ИИ. В нем работает 50 человек, сказал Путин.

