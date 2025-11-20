Песков призвал не бояться задавать президенту вопросы через ИИ
Россиянам не стоит опасаться применения искусственного интеллекта при сборе вопросов для предстоящей прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ИИ используется лишь для обработки и систематизации обращений.
«Он помогает их [вопросы] собирать, но реагирует на эти вопросы все равно глава государства и соответствующие ведомства», – подчеркнул Песков.
Он также сообщил, что традиционных прямых включений с мест в этот раз не будет, поскольку «любой гражданин Российской Федерации, у которого есть смартфон, он и есть организатор прямого включения». Песков отметил, что заранее предсказать места, откуда будут поступать обращения, невозможно, однако география охватит всю страну.
По словам пресс-секретаря, благодаря автоматизированному процессу часть проблем удается фиксировать и решать еще до начала прямого эфира.
19 ноября на пленарном заседании конференции «Сбера» Путин подтвердил проведение прямой линии в конце года. В рамках предстоящей прямой линии вновь применят нейросеть GigaChat.
Прямая линия в этом году также будет объединена с большой пресс-конференцией. 17 сентября Путин на совещании с членами кабмина поручил администрации и правительству начать подготовку к очередной прямой линии.