Песков предложил отложить вопрос о «Нюрнберге» по Украине до конца конфликта
Обвинение и осуждение «украинских неонацистов» начнется после окончания спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
19 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что преступления нацистов не имеют срока давности, поэтому нормы и принципы Нюрнбергского трибунала остаются актуальными для них.
Кроме того, Путин отметил, что эти принципы помогают найти ответы на глобальные вызовы и угрозы современности. Президент выразил уверенность в том, что международный форум «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет». станет конструктивным обсуждением и покажет серьезный вклад, внесенный в изучение наследия Нюрнбергского трибунала.