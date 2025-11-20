Газета
Песков предложил отложить вопрос о «Нюрнберге» по Украине до конца конфликта

Ведомости

Обвинение и осуждение «украинских неонацистов» начнется после окончания спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

19 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что преступления нацистов не имеют срока давности, поэтому нормы и принципы Нюрнбергского трибунала остаются актуальными для них.

Кроме того, Путин отметил, что эти принципы помогают найти ответы на глобальные вызовы и угрозы современности. Президент выразил уверенность в том, что международный форум «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет». станет конструктивным обсуждением и покажет серьезный вклад, внесенный в изучение наследия Нюрнбергского трибунала.

