Песков предложил отложить вопрос о «Нюрнберге» по Украине до конца конфликта

Кроме того, Путин отметил, что эти принципы помогают найти ответы на глобальные вызовы и угрозы современности. Президент выразил уверенность в том, что международный форум «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет». станет конструктивным обсуждением и покажет серьезный вклад, внесенный в изучение наследия Нюрнбергского трибунала.