Силы ПВО сбили четыре крылатые ракеты Storm Shadow
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow. Об этом говорится в сводке Минобороны России.
Кроме того, российские военные уничтожили 119 беспилотников самолетного типа.
По данным Минобороны, за ночь дежурные средства ПВО ликвидировали 65 украинских БПЛА над российскими регионами. Из них 18 беспилотников было нейтрализовано в небе над Воронежской областью.
Росавиация ночью 20 ноября вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Пензы и Ульяновска («Баратаевка»).