Сийярто заявил о «военном психозе» в Евросоюзе из-за финансирования Киева
В странах Евросоюза (ЕС) царит «военный психоз», так как они продолжают развивать идеи о финансовой поддержке Украины, заявил глава МИД Венгрии Петр Сийярто перед встречей с коллегами из ЕС. Трансляция его беседы с журналистами велась на телеканале M1.
«Совершенно очевидно, что политики в Брюсселе и в Западной Европе работают над продлением войны. Это поразительно, это крайне опасно. Любая подобная мера, предполагающая новые поставки оружия, новые денежные переводы, способствующие поставкам оружия, – это провоенное предложение», – подчеркнул венгерский министр.
По данным Сийярто, Украина в 2025 г. требует поставки в рамках военной помощи от ЕС еще на 60 млрд евро.
20 ноября министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что для Киева предстоящая зима станет самой сложной. Он напомнил о намерении Германии и далее поддерживать Украину. По его словам, Берлин в 2026 г. увеличит на 3 млрд евро объем помощи. В общей сложности он будет равен 12 млрд евро.