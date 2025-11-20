Сийярто заявил о «военном психозе» в Евросоюзе из-за финансирования Киева

20 ноября министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что для Киева предстоящая зима станет самой сложной. Он напомнил о намерении Германии и далее поддерживать Украину. По его словам, Берлин в 2026 г. увеличит на 3 млрд евро объем помощи. В общей сложности он будет равен 12 млрд евро.