Белоусов сообщил о планах РФ наметить новые горизонты в сотрудничестве с Китаем
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в ходе переговоров с зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юся подчеркнул, что хотел бы наметить новые горизонты сотрудничества с Китаем в области обороны.
«Рассчитываю, что сегодня мы наметим новые горизонты сотрудничества в оборонной сфере», – подчеркнул Белоусов. Его цитирует пресс-служба возглавляемого им ведомства.
По словам российского министра, сотрудничество в военной отрасли Москвы и Пекина основывается на доверии и взаимопонимании интересов. Он подчеркнул, что важную роль в укреплении отношений двух стран играют дружеские связи лидеров государств.
6 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин после визита в КНР говорил, что Россия и Китай подтвердили настрой на укрепление стратегического и всеобъемлющего партнерства между странами. Тогда он отметил, что уже были приняты меры по расширению допуска на китайский рынок российской сельхозпродукции.