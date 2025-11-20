Белоусов сообщил о планах РФ наметить новые горизонты в сотрудничестве с Китаем

6 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин после визита в КНР говорил, что Россия и Китай подтвердили настрой на укрепление стратегического и всеобъемлющего партнерства между странами. Тогда он отметил, что уже были приняты меры по расширению допуска на китайский рынок российской сельхозпродукции.