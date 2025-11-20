Газета
Политика

Белоусов сообщил о планах РФ наметить новые горизонты в сотрудничестве с Китаем

Ведомости

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в ходе переговоров с зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юся подчеркнул, что хотел бы наметить новые горизонты сотрудничества с Китаем в области обороны.

«Рассчитываю, что сегодня мы наметим новые горизонты сотрудничества в оборонной сфере», – подчеркнул Белоусов. Его цитирует пресс-служба возглавляемого им ведомства.

По словам российского министра, сотрудничество в военной отрасли Москвы и Пекина основывается на доверии и взаимопонимании интересов. Он подчеркнул, что важную роль в укреплении отношений двух стран играют дружеские связи лидеров государств.

6 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин после визита в КНР говорил, что Россия и Китай подтвердили настрой на укрепление стратегического и всеобъемлющего партнерства между странами. Тогда он отметил, что уже были приняты меры по расширению допуска на китайский рынок российской сельхозпродукции.

