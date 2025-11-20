Газета
Главная / Политика /

Путин поздравил патриарха Кирилла с 79-летием

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения. 20 ноября предстоятелю РПЦ исполнилось 79 лет, сообщили в Кремле.

«Ваше Святейшество, вы так много делаете и для православного мира, и для русских людей, для всей России в своем служении нашей стране, тратите столько энергии, сил, я это знаю», – сказал Путин.

Президент пожелал патриарху здоровья, чтобы он мог продолжать свое служение «в таком же, прямо скажем, жестком, напряженном режиме».

Патриарх Кирилл поблагодарил за поздравление и подчеркнул роль главы государства в формировании современных отношений Церкви и государства.

«Впервые за эту долгую историю отношения Церкви и государства осуществляются таким образом, что не возникает никаких конфликтов, которые могли как бы омрачить эти отношения», – сказал он, отметив, что это реально служит благу и процветанию народа.

4 ноября сообщалось, что Путин вручил патриарху Кириллу премию за вклад в укрепление единства российской нации ко Дню народного единства.

