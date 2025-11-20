Захарова: Россия не допустит реванша, который устраивают потомки нацистов в ЕС
Потомки нацистов, проживающие сейчас в странах Европы, хотят устроить реванш, но у них этого «не выйдет», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на международном научно-практическом форуме «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет».
«Это отложенная история. Теперь это пытаются сделать их потомки. Это чистой воды реваншизм, потому что они никогда не чувствовали вины, раскаяния, сочувствия, сопереживания даже самим себе, что стали такими <...>. Сейчас это момент, который они для себя определили как реванш. Но не выйдет», – подчеркнула дипломат (цитата по ТАСС).
Она также отметила, что на скамье подсудимых во время Нюрнбергского процесса находились люди, которые не считали себя виновными. По ее словам, они испытывали «досаду и обиду за то, что проиграли».
20 ноября президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что нацистские преступления не имеют срока давности, поэтому нормы и принципы Нюрнбергского трибунала остаются актуальными для них. Он сказал, что такие нормы помогают найти ответы на глобальные вызовы и угрозы современности.