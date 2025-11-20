Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Захарова: Россия не допустит реванша, который устраивают потомки нацистов в ЕС

Ведомости

Потомки нацистов, проживающие сейчас в странах Европы, хотят устроить реванш, но у них этого «не выйдет», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на международном научно-практическом форуме «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет».

«Это отложенная история. Теперь это пытаются сделать их потомки. Это чистой воды реваншизм, потому что они никогда не чувствовали вины, раскаяния, сочувствия, сопереживания даже самим себе, что стали такими <...>. Сейчас это момент, который они для себя определили как реванш. Но не выйдет», – подчеркнула дипломат (цитата по ТАСС).

Она также отметила, что на скамье подсудимых во время Нюрнбергского процесса находились люди, которые не считали себя виновными. По ее словам, они испытывали «досаду и обиду за то, что проиграли».

20 ноября президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что нацистские преступления не имеют срока давности, поэтому нормы и принципы Нюрнбергского трибунала остаются актуальными для них. Он сказал, что такие нормы помогают найти ответы на глобальные вызовы и угрозы современности.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её